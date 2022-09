Une fratrie de 10 enfants maltraités dans le Pas-de-Calais

Le 30 août 2022, les policiers ont découvert à Noyelles-sous-Lens (Pas-de-Calais) 10 enfants de la même fratrie, vivant dans des conditions ignobles et ayant été maltraités pendant des années. Les plus jeunes étaient ligotés à leurs chaises hautes, baignant dans leurs excréments. C'est Le plus âgé des enfants qui a décidé de porter plainte après avoir été mis à la porte du foyer familial suite à une altercation. Les deux parents ont été placés en garde à vue pour violences sur mineurs par ascendant et soustraction aux obligations légales, avant d'être relâchés dans l’attente d’un jugement en décembre prochain.