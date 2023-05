Affaire des "écoutes" : Nicolas Sarkozy condamné en appel

Reconnu coupable de corruption et trafic d'influence dans l'affaire dite "des écoutes", Nicolas Sarkozy écope, le 1er mars 2021, de trois ans d'emprisonnement, dont un ferme. Le tribunal correctionnel de Paris a estimé qu'un "pacte de corruption" avait été conclu entre l'ex-président, son avocat Me Thierry Herzog et l'ancien haut magistrat Gilbert Azibert, également condamnés. Des peines confirmées deux ans plus tard, lors du procès en appel, le 17 mai 2023, après lequel l'ancien locataire de l'Élysée a décidé de se pourvoir en Cassation.