Julien Bayou : une démission qui bouscule EELV

En juillet 2022, la cellule interne d'EELV sur les violences et harcèlements sexuels s'est autosaisie à la suite d'un courriel de l'ex-compagne de Julien Bayou. Sur le plateau d'une émission télé, Sandrine Rousseau avait évoqué des "comportements de nature à briser la santé morale des femmes", racontant avoir "longuement" reçu cette ancienne compagne. Si aucune plainte n'a été déposée ni aucune enquête judiciaire ouverte, le député de la 5e circonscription de Paris a quitté la tête du parti écologiste, le 26 septembre. Cette démission a provoqué un questionnement sur la gestion des affaires de violences faites aux femmes au sein des partis, y compris - et en particulier - au sein de celui de Julien Bayou. Des révélations, dans le quotidien Libération, ont mis à jour l'existence d'un collectif féministe informel qui lui reprochait sa conduite et enquêtait sur ses relations avec les femmes.