La colère des agriculteurs français gronde, comme dans plusieurs autres pays européens

Alors que le Salon de l'agriculture et les élections européennes approchent, les signes de mécontentement des agriculteurs se multiplient et préoccupent le gouvernement, sur fond d'offensive d'un Rassemblement national qu'il accuse de "souffler sur les braises". En effet, en France, comme en Allemagne, en Roumanie et en Pologne, les manifestations d'agriculteurs se multiplient depuis quelques semaines.