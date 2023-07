Alain Delon harcelé par sa "dame de compagnie" ? Ses proches s'inquiètent

Les enfants d'Alain Delon ont porté plainte, début juillet 2023, contre Hiromi Rollin, la dame de compagnie de l'acteur pour des faits de harcèlement moral et détournement de correspondances. Selon l'avocat des enfants de la star, cette femme "n’a de cesse d’isoler Alain Delon de ses proches, de ses amis, et de sa famille, en usant de manœuvres et de menaces."