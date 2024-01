Amélie Oudéa-Castéra, une nouvelle ministre de l'Éducation nationale déjà en difficulté

À peine nommée, la nouvelle ministre de l'Éducation nationale Amélie Oudéa-Castéra s'est mis à dos toute la communauté enseignante. En effet, elle a justifié la scolarisation de ses trois fils à l'école privée catholique Stanislas à Paris en raison de "paquets d'heures" non remplacées à l'école publique. En réalité, seul l'aîné de ses enfants y a fait un bref passage de six mois en petite section de maternelle. Dans la foulée, son institutrice a démenti avoir été absente. La ministre a été contrainte de s'excuser. Depuis, la polémique a également mis en lumière le milieu social de la ministre. Elle est brocardée comme un symbole de certaines élites françaises mariant la politique et les mondes de l'argent et des médias, pratiquant l'entre-soi scolaire et favorisant l'école privée à l'école publique.