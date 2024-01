Arnaud Rousseau

Elu à la tête de la Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles (FNSEA), Arnaud Rousseau est devenu à 49 ans le président du premier syndicat agricole de France, en avril dernier, succédant à Christine Lambert, aujourd’hui à la tête du Comité des organisations professionnelles agricoles de l'Union européenne (COPA) dont la FNSEA fait partie. Producteur de grandes cultures, Arnaud Rousseau préside le groupe Avril, un géant des huiles (près de 7 milliards de chiffre d'affaires en 2021), plus connu du grand public pour les marques Lesieur et Puget, actif aussi dans les agrocarburants et l'alimentation des animaux d'élevage. Lors de son élection, Arnaud Rousseau a prôné auprès des administrateurs du syndicat une "agriculture offensive (...) qui refuse de se laisser enfermer par les idéologies, les violences inacceptables et les sirènes de la décroissance".