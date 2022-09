Attentat de Nice en 2016 : six ans après, le procès s'ouvre enfin

Six ans après l'attentat du 14 juillet 2016 à Nice, huit accusés comparaissent à partir de ce 5 septembre devant la cour d'assises spéciale de Paris pour un nouveau procès terroriste hors normes, prévu pour durer plus de trois mois. Cette attaque, perpétrée par un Tunisien au volant d'un camion lancé à pleine allure sur la promenade des Anglais, avait fait 86 morts, dont 15 enfants et adolescents, et plus de 450 blessés.