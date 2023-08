Sortis le même jour fin juillet, les films "Barbie" et "Oppenheimer" n’en finissent plus d’animer les discussions estivales. Deux propositions de cinéma radicalement différentes qui, après avoir enflammé Internet à coups de mèmes et d’affiches factices, ont trouvé leur public de façon impressionnante. La comédie satirique mettant en scène la poupée Mattel et le biopic consacré au père de la bombe atomique enchaînent les records en salles.