Né le 13 février 1992, à Mondavezan (Haute-Garonne), Bastien Chalureau est un joueur international français de rugby à XV. Initialement réserviste pour le Mondial, le deuxième ligne du MHR est appelé en dernière minute, afin de palier le forfait de Paul Willemse, blessé. Inespéré pour l'avant de 2,02m pour 118 kg, formé au Stade toulousain, passé des mêlées aux démêlés judiciaires. En 2020, de retour à Toulouse, après être passé par Perpignan et Nevers, il est condamné à six mois de prison avec sursis pour une violente agression à caractère raciste. Un jugement dont il a fait appel. Mis à pied puis licencié, il rebondit à Montpellier en tant que joker médical, où il enchaîne les matchs et soulève son premier titre, le Challenge européen, en 2021. L'année suivante, il s'affirme comme l'un des artisans du sacre en Top 14 de Montpellier.