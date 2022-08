Le terme “canicule”, ou “vague de chaleur”, désignent un phénomène météorologique de températures de l'air anormalement élevées (diurnes et nocturnes), persistant (quelques jours à quelques semaines) et entrainant un risque pour la population exposée. Une “vague de chaleur” fait référence à différentes situations : le pic de chaleur (chaleur intense de courte durée), l’épisode persistant de chaleur (températures élevées durant plus de 3 jours) et enfin la canicule extrême (canicule exceptionnelle par sa durée, son intensité, son étendue géographique).