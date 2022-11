La COP27, un nouveau sommet climatique pour une planète en danger

Les représentants d'un monde se retrouvent dimanche 6 novembre 2022 à Charm el-Cheikh en Égypte pour deux semaines de conférence au chevet d'une planète ballottée par les catastrophes climatiques et toujours sur la voie d'un réchauffement catastrophique. Plus de 100 chefs d'État et de gouvernement sont attendus lundi et mardi pour le "sommet des leaders" de cette 27e COP dans un contexte de crises multiples et liées : guerre en Ukraine, tensions inflationnistes et spectre de récession mondiale, crises énergétique, alimentaire et de la biodiversité.