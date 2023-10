Huit ans après l'accord de Paris, la quête d'un nouveau cas. La COP28, qui se tient du 30 novembre au 12 décembre 2023 à Dubaï (Émirats arabes unis), doit dresser un premier bilan de l'action climatique. Et, surtout, tenter de rectifier la trajectoire, alors que l'objectif fixé par l'accord de Paris de maintenir un réchauffement inférieur à 1,5°C par rapport aux niveaux pré-industriels semble de plus en plus difficile à atteindre.