Les coronavirus (CoV) sont des virus qui constituent la sous-famille Orthocoronavirinae de la famille Coronaviridae. Cette vaste famille de virus est présente chez l'homme ainsi que chez l'animal. Sur le plan médical, nous pouvons distinguer deux groupes de coronavirus touchant l’être humain : les coronavirus peu pathogènes et les coronavirus hautement pathogènes. Les coronavirus bénins peuvent provoquer des infections des voies respiratoires (rhume) et plus rarement affectent les systèmes gastro-intestinaux, cardiaques et nerveux. À noter qu'à de rares occasions, il arrive qu'à la suite d'une mutation, une souche puisse provoquer de graves infections chez l'homme, telles que le SARS-CoV-2, MERS-CoV ou plus récemment la COVID-19.