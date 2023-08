Des militaires putschistes ont annoncé mercredi avoir mis "fin au régime en place" au Gabon et avoir placé en résidence surveillée le président Ali Bongo Ondimba, dont la réélection après 14 ans au pouvoir venait d'être annoncée. Jusqu'à ce coup d'État, condamné par la France, ce pays d'Afrique centrale riche en pétrole était dirigé depuis plus de 55 ans par la famille Bongo. Des habitants ont très vite manifesté dans la rue leur soutien aux militaires tandis qu'Ali Bongo a appelé dans une vidéo ses "amis" à "faire du bruit". Ali Bongo, qui a succédé à son père en 2009, a été placé en résidence surveillée "entouré de sa famille et de ses médecins", et l'un de ses fils, Noureddin Bongo Valentin, a été arrêté pour "haute trahison".