La COVID-19 est une maladie causée par un virus appelé coronavirus. Cette maladie se caractérise par de potentiels symptômes grippaux ainsi que de la fièvre, la toux et un encombrement des voies respiratoires . L'épidémie de COVID-19 est une pandémie, c'est-à-dire une propagation rapide de la maladie dans une large zone géographique internationale. La COVID-19 est apparue en Chine durant l'hiver 2019 (16 novembre) et s'est rapidement propagée dans le monde entier, causant des centaines de millions de cas et des millions de décès. Les gouvernements et les organisations de santé nationales ainsi que l'Organisation mondiale de la Santé travaillent de consort pour freiner la propagation de la maladie grâce à la mise en place des mesures d'isolement, parfois de confinement et en développant en parallèle des vaccins (de type ARN messager ou non).