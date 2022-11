Covid, bronchiolite, grippe : une triple épidémie guette la France

Alors que l'épidémie de grippe saisonnière progresse en France, les autorités sanitaires s'inquiètent d'une résurgence du Covid-19, dont une possible 9e vague est attendue avant la fin de l'année. Un contexte d'autant plus tendu que les services hospitaliers ont été mis à rude épreuve avec la flambée précoce de la bronchiolite dès le début de l'automne et que la vaccination marque le pas. Cette "triple épidémie" qui menace a déjà touché l'Amérique du Nord.