Danse avec les stars 2022

La saison 12 de Danse avec les stars débarque le 9 septembre 2022 sur TF1 avec son lot de nouveautés et de surprises. Côté casting, l'ex-Miss France Amandine Petit, le chanteur Billy Crawford, le judoka David Douillet et l'influenceuse Léa Elui compteront parmi les candidats. Pour le jury, François Alu etChris Marques seront rejoints par Bilal Hassani et Marie-Agnès Gillot.