Drôme : le choc après une rixe mortelle lors d'une fête de village

Un jeune de 16 ans a été tué par arme blanche et deux hommes grièvement blessés, dans la nuit du samedi 18 au dimanche 19 novembre 2023 lors d'une rixe en marge d'une fête de village à Crépol dans la Drôme. Un groupe d'au moins une dizaine de personnes s'est rendu au milieu de la nuit à Crépol, village à 20 kms au nord de Romans-sur-Isère et où se tenait une "soirée privée" dans la salle des fêtes de la commune. Selon les premiers éléments recueillis, la venue du groupe d'agresseurs était probablement préméditée et "peut-être liée à un compte à régler avec quelqu'un" présent à la soirée.