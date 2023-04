Marseille sous le choc après l'effondrement d'un immeuble

Marseille et ses habitants se sont réveillés sous le choc dimanche 9 avril après l'effondrement dans la nuit d'un immeuble du centre-ville. Une violente explosion a d'abord été entendue avant que l'immeuble du 17 rue de Tivoli, proche d'un quartier connu pour ses cafés et restaurants, s'est écroulé. Deux immeubles contigus ont été endommagés, dont l'un s'est effondré dans les heures suivant le drame. Deux corps sans vie ont été extraits des décombres, 24h après l'accident, et les recherches se poursuivent.