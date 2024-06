C'est une Assemblée nationale inédite qu'ont redessiné les élections législatives. A l'issue du second tour, les candidats macronistes Ensemble remportent 245 sièges, devant la coalition de gauche Nupes et ses alliés (137 sièges) et le RN qui réalise une percée historique (89 sièges). Deux mois après sa reconduction à l'Elysée, le chef de l'État a perdu dans les grandes largeurs la majorité absolue et peut s'attendre à un mandat heurté politiquement.