Emmanuel Macron

Élu le 14 mai 2017, Emmanuel Macron est devenu le septième chef de l'État de la Vème République. L'ancien ministre de l'Économie a connu un premier mandat agité, notamment avec la crise des Gilets jaunes et la pandémie du Covid-19. Il a été réélu le 24 avril 2022, de nouveau face à Marine Le Pen, mais sans obtenir par la suite de majorité absolue à l'Assemblée nationale. Il est donc en difficulté pour faire adopter ses réformes et son gouvernement doit souvent user du 49.3 pour faire adopter ses budgets et ses textes réformateurs, par exemple la réforme des retraites en mars 2023.