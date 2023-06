Macron revient à Marseille dévoiler la suite de son plan

Emmanuel Macron revient trois jours dans la cité phocéenne, de lundi à mercredi, pour dévoiler l'acte II de son plan "Marseille en grand". Lancé en septembre 2021, il prévoyait cinq milliards d'euros pour renforcer les effectifs de police, rénover les écoles, l'espace urbain et un réseau de transport en commun souffrant d'un "retard colossal". Des chantiers sont lancés, mais plus ou moins avancés. La majorité souligne le volontarisme du chef de l’État et sa passion pour cette ville, quand les oppositions dénoncent des coups de communication sans lendemain.