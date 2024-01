La conférence de presse d'Emmanuel Macron

Emmanuel Macron renoue mardi 16 janvier 2024 avec les conférences de presse présidentielles, pour s'adresser directement aux Français dans un programme à suivre à partir de 20h15 sur TF1, LCI, TF1+ et TF1info. Objectif : présenter les grands axes de l'action qu'il entend mettre en œuvre avec son nouveau Premier ministre Gabriel Attal pour relancer un quinquennat à la peine. Le chef de l'État est attendu sur les questions internationales et les prochaines élections européennes, le dossier sensible de la fin de vie, le "réarmement" des services publiques tels que l'école et l'hôpital ou encore le projet de constitutionaliser l'IVG.