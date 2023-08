En Moselle, la police découvre une femme qui se dit séquestrée depuis 2011

Une femme âgée de 55 ans et d'origine allemande se disant séquestrée depuis 2011 dans un appartement à Forbach (Moselle) a été découverte le 7 août par la police, qui a interpellé son mari. Elle a été retrouvée dans une chambre, nue, le crâne rasé, dénutrie et présentant des fractures aux membres. La fin d'un calvaire qui a duré plus d'une décennie.