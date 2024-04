Érosion du littoral : des milliers de logements menacés

En raison de la progression des océans, le recul du trait de côte sur le littoral français va rendre certaines zones inhabitables. Quelque 500 communes à risques sont d'ores et déjà identifiées. Un nombre qui risque de monter à plusieurs centaines de milliers d'ici à 2100, selon les cartes du Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (Cerema) dévoilés par TF1.