Donald Trump, premier ex-président américain poursuivi au pénal

Jeudi 30 mars 2023, Donald Trump a été inculpé pour une affaire de versement et de remboursement, juste avant la présidentielle de novembre 2016, de 130.000 dollars à l'actrice et réalisatrice de films X, Stormy Daniels. L'ancien président devrait comparaître mardi 4 avril 2023 devant la justice pénale de New York, un fait historique sans précédent pour un ancien président américain, qui a dénoncé une "persécution politique".