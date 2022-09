La Floride violemment frappée par l'ouragan Ian

Le puissant ouragan Ian a balayé mercredi 28 septembre la Floride, ses vents violents et ses pluies torrentielles ayant déjà causé des inondations "catastrophiques" et des coupures de courant généralisées. Le gouverneur Ron DeSantis a affirmé qu'il s'agirait probablement "d'un des cinq plus forts ouragans ayant jamais frappé la Floride". "C'est une tempête dont on parlera pendant de nombreuses années", a affirmé le directeur des services météo américains (NWS), Ken Graham, lors d'une conférence de presse.