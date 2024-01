Présidentielle américaine 2024 : un nouveau duel Biden-Trump ?

En novembre 2024, les Américains devront choisir soit de maintenir Joe Biden, officiellement candidat, à la Maison Blanche pour un dernier mandat ou de le remplacer par un républicain. Et ce candidat du "Grand Old Party" devrait très probablement être Donald Trump. En effet, malgré ses déboires judiciaires et les procès au pénal qui vont rythmer sa campagne, l'ancien chef de l'État écrase tous ses adversaires républicains dans les sondages, avant même le début des primaires du parti.