Déluge de films, de stars et de paillettes... Pour la 75e édition du Festival de Cannes, du 17 au 28 mai 2022, la Croisette reçoit la planète cinéma. Plus de 35.000 cinéphiles et professionnels sont attendus dans la cité balnéaire de la Côte d'Azur pendant cette quinzaine dédiée au 7e art. Côté compétition, 21 films sont en lice pour succéder à "Titane", Palme d'Or 2021 de la Française Julia Ducournau.