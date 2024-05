Né le 10 novembre 2002 à Miconje (Angola), Eduardo Camavinga est un joueur international français de football. Plus jeune joueur à débuter en Bleu depuis l'après-guerre, à 17 ans et quasiment 10 mois, il évolue actuellement au Real Madrid. Après des débuts remarqués à Rennes, le milieu naturalisé signe en 2021 pour le "plus grand club du monde". Avec les "Merengue", le finaliste du Mondial 2022 remporte tous les trophées possibles.