Né le 29 mars 1991 à Paris (Île-de-France), N'Golo Kanté est un joueur international français de football. Champion du monde 2018 et finaliste de l'Euro 2016, il évolue actuellement à Al-Ittihad. Arrivé sur le tard, il se révèle à Boulogne puis à Caen. Le milieu "aux trois poumons" et à la personnalité appréciée de tous explose à Leicester City lors de la saison 2015-2016. Par la suite, il connaît une progression constante en équipe de France et à Chelsea. Les titres s'enchaînent, de la Coupe du monde en passant par la Ligue des champions. À l'été 2023, il s'exile en Arabie saoudite.