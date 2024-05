Né le 8 mars 2006 à Montreuil (Seine-Saint-Denis), Warren Zaïre-Emery est un joueur international français de football. Plus jeune appelé en équipe de France depuis 1914, il évolue actuellement au Paris Saint-Germain. Détecté à l'âge de 8 ans, le milieu "box to box" fait tomber les records de précocité les uns après les autres en Ligue 1, en Ligue des champions et avec les Bleus.