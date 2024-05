Né le 23 mars 2001 à Bondy (Seine-Saint-Denis), William Saliba est un joueur international français de football. Finaliste de la Coupe du monde 2022, il évolue actuellement à Arsenal. Entraîné par le père de Kylian Mbappé à l'AS Bondy, il recule progressivement sur le terrain, l'attaquant devient défenseur. Lancé dans le grand bain à Saint-Étienne, il tape dans l'œil d'Arsenal, qui le recrute à l'été 2019 après une seule saison chez les pros. Fan des "Gunners" et de Thierry Henry depuis son enfance, "Wilo" connaît une acclimatation difficile. Il multiplie les prêts à Sainté, Nice et Marseille, où il acquiert de l'expérience. Devenu international, c'est avec un plus gros bagage qu'il revient s'imposer à Londres à l'été 2022.