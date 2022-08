La "fin de l'abondance" et le début de la "sobriété"

Emmanuel Macron a annoncé "la fin de l'abondance et de l'insouciance", le 24 août, évoquant "une série de crises plus graves les unes que les autres". Guerre en Ukraine, forte inflation, changement climatique... obligent à faire des "choix clairs et forts". Différentes mesures pour accélérer les projets de production d'énergie et assurer l'approvisionnement cet hiver 2022-2023 ont ainsi été évoquées par le gouvernement, avec comme principal mot d'ordre, la sobriété énergétique.