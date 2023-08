Espagne : le baiser forcé à une joueuse vire à l’affaire d’État

Le grand patron du foot espagnol, Luis Rubiales, est au centre d'une tempête médiatique depuis qu'il a imposé un baiser à la joueuse Jenni Hermoso après la victoire de l'Espagne au Mondial féminin dimanche 20 août. Une crise devenue affaire d'État. Après le refus de démissionner de Luis Rubiales, les joueuses de la sélection ont pris fait et cause pour Jenni Hermoso et annoncé qu'elles ne joueraient plus avec la Roja si la direction actuelle était maintenue.