États-Unis : plus de 20 morts dans une tuerie de masse dans le Maine

Un tireur a ouvert le feu dans la soirée du mercredi 25 octobre dans une salle de bowling et un bar-restaurant à Lewiston, la deuxième plus grande ville de l'État du Maine, dans le nord-est des États-Unis. Au moins 22 personnes ont été tuées et plus d'une cinquantaine blessées, selon les autorités. Le tireur présumé a été identifié comme Robert Card, 40 ans, et la police a diffusé sa photo. Ses mobiles restaient inconnus. Une gigantesque chasse à l'homme a été lancée pour retrouver cet homme "armé et dangereux".