Les boulangers frappés de plein fouet par la crise de l'énergie

Après le beurre et la farine, l'énergie - le gaz et l'électricité -, indispensables à la cuisson du pain et des gâteaux, coûte de plus en plus cher aux boulangers. Une situation qui pousse la profession à tirer la sonnette d'alarme en ce début 2023. Depuis, le gouvernement multiplie les annonces en direction de cette profession pour faire face à l'explosion des prix, comme la résiliation des contrats énergétiques sans frais en cas de hausse "prohibitive".