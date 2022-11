Grève du 10 novembre : journée noire dans les transports parisiens ?

Le métro parisien tournera au ralenti jeudi 10 novembre, avec sept lignes totalement fermées et sept autres seulement ouvertes aux heures de pointe en raison d'un mouvement de grève pour demander des hausses de salaires et une amélioration des conditions de travail, a indiqué la RATP mardi. Sur le RER, 1 train sur 3 circulera en moyenne sur la ligne A, et 1 sur 2 sur la B aux heures de pointe.