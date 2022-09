En difficulté en Ukraine, Poutine choisit l'escalade

Entrée en guerre contre l'Ukraine le 24 février 2022, la Russie est désormais en difficulté sur le front est après une spectaculaire contre-attaque de l'armée ukrainienne au nord-est et au sud du pays, faisant reculer l'armée russe. Face à ces difficultés, Vladimir Poutine a choisi de miser sur une escalade du conflit, en décidant de mobiliser 300.000 réservistes pour aller combattre. Après l'annonce mardi 21 septembre 2022 de l'organisation de "référendums" d'annexion dans quatre régions de l'est et du sud de l'Ukraine à partir de vendredi, la mesure prise par le président russe marque un tournant dans le conflit.