Guerre en Ukraine : des exactions au cœur du conflitAprès plus d'un mois de guerre, les découvertes macabres se multiplient dans plusieurs villes d'Ukraine après le départ des troupes russes. Que ce soit dans les rues de Boutcha ou de Borodianka, des dizaines de cadavres, apparemment de civils souvent tués par balle, sont retrouvés. A Kramatorsk, non loin du Donbass, c'est un missile qui s'est abattu sur une gare, tuant une cinquantaine de civils. Ces exactions ont provoqué une pluie de condamnation, l'Ukraine et les pays occidentaux accusant les militaires russes de "crimes de guerre".