Zaporijia : la centrale nucléaire ukrainienne cristallise les tensions

La plus grande centrale nucléaire d'Europe est au centre des préoccupations depuis que l'armée russe en a pris le contrôle en mars, quelques semaines après avoir lancé son invasion de l'Ukraine. Depuis, et alors que les abords du site ont été visés par des frappes à plusieurs reprises, Moscou et Kiev s'accusent mutuellement de vouloir créer un accident nucléaire. La communauté internationale, elle, appelle à démilitariser la zone.