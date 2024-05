Les Ukrainiens sont durement frappés par la guerre engagée par la Russie. Si Vladimir Poutine assure qu'ils ne sont pas des cibles, les bombardements font de plus en plus de victimes parmi les civils, tandis qu'un nombre croissant de foyers sont privés d'électricité et subissent des pénuries. Ceux qui le peuvent fuient les combats : douze jours après le début de l'offensive, la guerre avait déjà fait plus de 2 millions de réfugiés.