En proie à une grave crise politique, sécuritaire et humanitaire, Haïti sombre de plus en plus dans le chaos. Déjà parmi les plus pauvres au monde, le pays fait face à une recrudescence de violences, en témoigne la menace d'un puissant chef de gang, qui promet une "guerre civile" sanglante si le Premier ministre contesté Ariel Henry reste au pouvoir.