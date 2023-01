Harcèlement scolaire : la France à la traine ?

Après la mort d'Ambre, 11 ans, dans la Drôme, fin décembre, et le suicide de Lucas, 13 ans, dans les Vosges, début janvier, une remise en question sur le harcèlement scolaire s'avère plus que nécessaire dans une société française où près d'un enfant sur 10 est harcelé chaque année à l'école. Selon les chiffres du gouvernement, 2,6 % d'élèves subiraient en France une "forte multivictimation" qui peut être apparentée à du harcèlement scolaire, et ce dès le stade du CM1-CM2. 5,6 % des collégiens en sont victimes, ainsi que 1,3 % des lycéens.