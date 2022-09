Environnement, égalité, solidarité et cohésion sociale… les initiatives citoyennes et entrepreneuriales se multiplient de toutes parts pour donner un "impact positif" à la société d’aujourd’hui et au monde que nous allons léguer aux générations futures. Parce que des solutions existent. Pour rester informés, retrouvez ici régulièrement les articles et les reportages sur ce monde qui bouge.

Rendez-vous sur le podcast pour écouter Impact Positif

Retrouvez Impact Positif en vidéo sur la page replay