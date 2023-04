Incendie dans les Pyrénées-Orientales : les ravages d'un feu "d'été"... en avril

Ce dimanche 16 avril, un feu de végétation s'est déclaré entre Cerbère et Banyuls-sur-Mer, dans les Pyrénées-Orientales. En l'espace de sept heures, plus de 600 hectares étaient partis en fumée tandis que des renforts de pompiers sont venus de toute la région Sud et de Catalogne. "C'est un feu qu'on rencontre habituellement l'été", s'est étonné le responsable des sapeurs-pompiers en charge de l'opération sur le terrain. La faute à un sol historiquement sec, une végétation sèche et une tramontane vivace qui devrait durer. Dans ce département, la saison 2022-2023 est la plus sèche jamais rencontrée depuis 1959.