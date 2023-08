Incendie meurtrier à l'Ile-Saint-Denis : la colère après la mort de trois personnes

Dans cette commune de Seine-Saint-Denis, à l'émotion succède la colère et l'incompréhension. Après la mort d'une mère de famille, de son fils adolescent et d'une jeune femme née en 1997, dans un incendie d'habitation le 19 août, les proches et les occupants de cet immeuble veulent comprendre. Une enquête a bien été ouverte pour "recherches des causes de la mort" mais l'origine de l'incendie demeure encore inconnue. En septembre 2021, un feu non meurtrier s'était déjà déclaré dans la cage d'escalier de la même tour. Depuis, les immeubles ont été rachetés par Seine-Saint-Denis habitat et la question de sa mise aux normes se pose.