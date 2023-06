Après les provinces canadiennes de l'Alberta (ouest) et la Nouvelle-Écosse (est), la région de Québec au Canada est touchée par des incendies "jamais vus", dont une centaine de feux de forêts jugés incontrôlables. Des incendies durement ressentis sur une large partie de la côte Est des États-Unis. Depuis le 6 juin, New York se retrouve par exemple sous un épais brouillard orange et marron. La qualité de l'air s'est tellement dégradée que des alertes à la qualité de l'air ont été émises pour la majorité de la côte Est. Le gouvernement américain a appelé ses concitoyens dont la santé est fragile à "prendre des précautions" face à la dégradation de la qualité de l'air.