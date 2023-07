Inquiétude pour Émile, petit garçon de 2 ans et demi porté disparu au Vernet

Émile, un petit garçon de 2 ans et demi a disparu samedi soir sur la commune du village du Vernet (Alpes-de-Haute-Provence), dans un secteur escarpé. Gardé par ses grands-parents, l'enfant a échappé à leur vigilance en fin d'après-midi et restait activement recherché jusqu'au milieu de la nuit et durant toute la journée de dimanche. Un important dispositif de gendarmes et pompiers, aidés par les habitants de ce hameau de 130 habitants, participent aux fouilles.